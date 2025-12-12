Italia fierbe: zeci de mii de oameni au ieșit în stradă împotriva bugetului propus de guvernul Meloni
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă împotriva bugetului propus de guvernul Meloni
Zeci de mii de italieni au protestat vineri în marile orașe ale țării împotriva planurilor bugetare pentru 2026 ale executivului condus de Giorgia Meloni, manifestațiile provocând blocaje în transporturi și perturbări în multiple servicii publice, potrivit agențiilor Reuters și DPA.
Sindicatul CGIL susține că 61% dintre angajații din sectorul public și privat au participat la grevă, iar peste jumătate de milion de persoane au luat parte la marșurile organizate în principalele centre urbane. Organizația sindicală numără aproximativ cinci milioane de membri, dintre care jumătate sunt pensionari.
Liderul CGIL, Maurizio Landini, care a fost prezent la marșul din Florența, a declarat că o mare parte a forței de muncă din Italia respinge proiectul bugetar al guvernului. „Majoritatea lucrătorilor care țin această țară în funcțiune nu sunt de acord cu acest buget și nu îl vor accepta”, a afirmat el.
Citește și:
Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News