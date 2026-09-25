Guvernul Meloni schimbă regulile în școli! Limită pentru elevii străini și interdicție pentru burqa și niqab

Măsurile au fost aprobate joi și urmează să intre în aplicare după parcurgerea procedurilor constituționale.
Guvernul italian condus de Giorgia Meloni a adoptat noi reguli pentru școli, care prevăd limitarea numărului anumitor elevi străini din clase și interzicerea purtării burqa și niqab în unitățile de învățământ.
Limită de 30% pentru anumite categorii de elevi
Începând cu anul școlar 2027-2028, în clasele din învățământul primar va fi introdus un plafon de 30% pentru elevii care nu au cetățenie italiană și nu s-au născut în Italia sau care au urmat mai puțin de doi ani de grădiniță în această țară.
Potrivit datelor citate de Reuters, aproximativ 900.000 de elevi străini sunt înscriși în școlile italiene, reprezentând 11,6% din totalul elevilor. Autoritățile susțin că noile reguli urmăresc să faciliteze integrarea copiilor care nu cunosc suficient limba italiană.
Burqa și niqab, interzise în școli
Decretul adoptat de Executiv prevede și interzicerea articolelor vestimentare care acoperă fața în școli. Sunt vizate în special burqa și niqab, nu și hijabul, care lasă fața descoperită. Pentru încălcarea regulii sunt prevăzute amenzi de până la 1.000 de euro.
Guvernul italian susține că măsura ține de securitate și de respectarea regulilor instituțiilor de învățământ.
Părinții, obligați să învețe limba italiană în anumite cazuri
Noile reguli prevăd și măsuri pentru părinții copiilor care întâmpină dificultăți serioase de integrare în sistemul educațional. Aceștia ar putea fi obligați să urmeze cursuri de limba italiană, iar nerespectarea obligației poate fi sancționată cu amendă de până la 1.000 de euro.
Ministrul italian al Educației, Giuseppe Valditara, susține că lipsa unor competențe suficiente de limba italiană poate îngreuna parcursul școlar al elevilor.
Măsurile provoacă reacții politice
Decizia Guvernului de la Roma a generat critici din partea opoziției și a unor organizații care lucrează cu copii și migranți. Acestea susțin că plafonarea ar putea duce la separarea unor elevi în funcție de originea lor sau de nivelul de cunoaștere a limbii italiene.
În același timp, formațiunea condusă de Giorgia Meloni susține că noile reguli sunt necesare pentru o integrare mai eficientă și pentru funcționarea sistemului educațional.
Decizia vine cu mai puțin de un an înaintea alegerilor legislative programate în Italia pentru 2027, în condițiile în care migrația și integrarea au devenit teme importante în dezbaterea politică italiană.