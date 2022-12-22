Foc, dans și costume. Canadienii sărbătoresc solstițiului de iarnă la Toronto

Toronto sărbătorește Festivalului Solstițiului de Iarnă de la Kensignton Market pe 21 decembrie. Localnicii se îmbracă în costume elaborate și dansează pe străzile orașului pentru a marca evenimentul.

Toronto sărbătorește Festivalului Solstițiului de Iarnă de la Kensignton Market pe 21 decembrie. Localnicii se îmbracă în costume elaborate și dansează pe străzile orașului pentru a marca evenimentul.

Sute de oameni au participat la paradă îmbrăcați în costume, în timp ce păpușii uriași au dansat, iar artiștii au executat trucuri cu foc.

Parada, care este sărbătorită de mai bine de 30 de ani, a fost anulată anii trecuți din cauza pandemiei. Unul dintre participanți a declarat pentru că festivalul a fost „foarte special”, deoarece a fost primul pe care l-au avut din 2019.

Ida Carnivali, director artistic al Kensington Carnival Arts Society, a fondat festivalul în 1988.