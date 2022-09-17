Festivalul VLAH SPIRIT MOTORFEST la Slobozia. Recomandările jandarmilor

În perioada 16 - 17 septembrie se desfășoară la Slobozia Festivalul VLAH SPIRIT MOTORFEST

Program

Vineri16 Septembrie2022:

MCCristianDumitrașcu(RockFm) , MirceaBaniciuBand, SpitaluldeUrgenta, MariusMarinBand, FreelandBand, DJMihaiBodescu

Sâmbătă17Septembrie2022:

MCCristianDumitrașcu(RockFM)







Concerte: PlanulB, Partizan, SarmaleleReci, DJMihaiBodescu

„Mi-am dorit foarte mult să devenim partenerii Asociației Sportive Moto Club Ialomița pentru că admir de mult activitatea acestui club moto, spiritul lor liber şi implicarea în viața socială a comunității noastre. Vlah Spirit Motorfest este primul eveniment de acest gen în care primăria este partener şi vă invit să vă alăturați distracției.

Ni s-au alăturat în organizare deja colaboratorii noştri de bază, voluntarii de la Consiliul Local al Tinerilor şi Interact, cărora le mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce fac şi pentru cum au însuflețit oraşul,” a declaraat Dragoș Soare,primarul municipiului Slobozia.

Dispozitivele de ordine publică vor fi prezente în zona de desfășurare a festivalului, elementele de dispozitiv fiind amplasate pe traseele de afluire și defluire, în scopul prevenirii unor eventuale altercații, busculade, distrugeri sau degradări de bunuri.

Jandarmii vor avea în vedere prevenirea fenomenului contravenţional şi infracţional, descurajarea persoanelor predispuse la comiterea de fapte antisociale și aplicarea măsurilor legale la constatarea producerii acestora.

Se va acorda o atenție sporită combaterii traficului și consumului de substanțe interzise.

În conformitate cu regulamentul de participare la festival, se permite accesul în perimetrul acestuia cu autovehicule din categoria motociclete/similar și autorulote, fiind interzis cu alte categorii, iar minorii (0-16 ani) pot participa doar însoțiți de către un adult.

Accesul se va face doar pe bază de bilet, iar toți participanții vor primi brățări, care vor fi folosite în ambele zile.

Totodată, este interzis:













Pentru a evita producerea unor incidente, Jandarmeria Ialomița face următoarele recomandări: aveți grijă de bunurile pe care le aveți asupra dumneavoastră când vă aflați în mulțime, nu acceptați băutură, țigări sau alimente de la persoane necunoscute, nu consumați alcool în exces, nu răspundeți la provocări cu violență și încercați să evitați conflictele, respectați indicaţiile jandarmilor aflați în dispozitiv și măsurile stabilite de către organizatori pentru evitarea aglomerației pe culoarele de acces.



Sursa: Realitatea de Ialomita