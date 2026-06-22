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Donald Tusk trage un semnal de alarmă: disputa dintre Polonia și Ucraina riscă să afecteze ambele state
Donald Tusk
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat că tensiunile apărute între liderii politici de la Varșovia și Kiev reprezintă o eroare strategică ce poate avea consecințe importante pentru ambele țări. Mesajul său, publicat duminică pe platforma X, vine în contextul unei dispute diplomatice care a escaladat în ultimele zile.
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