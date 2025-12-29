Colosul american al industriei de apărare vine în România: tehnologie militară de ultimă generație pentru Armata Română

tehnologie militară de ultimă generație pentru Armata Română

România face un pas important în consolidarea capacităților sale de apărare, după ce gigantul american Northrop Grumman, unul dintre cei mai mari producători de tehnologie militară din lume, și-a anunțat intenția de a colabora cu Armata Română pentru producția unor sisteme radar mobile avansate.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, compania americană dorește să dezvolte aceste tehnologii pe plan local, în parteneriat cu Romarm și Aerostar, două dintre cele mai importante companii românești din industria de apărare. Proiectul ar urma să vizeze sisteme radar moderne, menite să crească semnificativ capacitatea de supraveghere și reacție a Armatei Române.

Reprezentanții Northrop Grumman au transmis că sunt pregătiți să înceapă colaborarea fără întârzieri, subliniind interesul companiei pentru dezvoltarea producției în România și pentru transferul de tehnologie către partenerii locali.

Implicarea unor jucători români precum Romarm și Aerostar ar putea avea un impact major asupra industriei naționale de apărare, atât din punct de vedere economic, cât și strategic. Producția locală de echipamente militare avansate ar reduce dependența de importuri și ar consolida poziția României în cadrul alianțelor internaționale de securitate.

Northrop Grumman este unul dintre cei mai importanți furnizori de tehnologie militară și aerospațială la nivel global, compania fiind implicată în dezvoltarea unor sisteme de apărare de ultimă generație utilizate de armate din întreaga lume.

Parteneriatul cu România vine într-un context regional tensionat, în care modernizarea capacităților militare a devenit o prioritate strategică. Dacă proiectul va fi pus în aplicare, acesta ar putea marca una dintre cele mai importante colaborări din ultimii ani dintre industria de apărare românească și un colos american din domeniu.