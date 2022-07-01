CFR Călători a scumpit biletele în aceeași zi în care a majorat și durata călătoriilor

Biletele CFR sunt mai scumpe începând de astăzi , iar durata călătoriilor este mai mare, pe multe rute importante. În ziua în care a anunțat scumpirea cu circa 20% a prețurilor, compania de stat a transmis și prelungirea duratei călătoriilor pentru 90 de trenuri, din care aproape jumătate Interregio.

Biletele CFR sunt mai scumpe începând de astăzi , iar durata călătoriilor este mai mare, pe multe rute importante. În ziua în care a anunțat scumpirea cu circa 20% a prețurilor, compania de stat a transmis și prelungirea duratei călătoriilor pentru 90 de trenuri, din care aproape jumătate Interregio.

Joi, CFR Călători a transmis că "în scopul adaptării circulaţiei trenurilor la condiţiile reale ale infrastructurii feroviare, începând cu data de 1 iulie, 41 trenuri InterRegio, 9 Regio Expres și 40 de Regio vor avea orarul de circulație modificat”.

Trenurile nu circulă mai încet, CFR și-a asumat întârzieri care existau

Potrivit portalului Club Feroviar, modificările de orar reprezintă, de fapt, asumarea unor întârzieri care existau de mult timp, pe anumite traee, dar nu erau consemnate oficial, în mersul trenurilor.

După noul mers, trenurile respective fie vor pleca mai devreme și vor ajunge la aceeași oră, fie invers – vor pleca la aceeași oră și vor ajunge mai târziu.

Exemple

JOI 30 IUNIE

IR 1537 Timișoara Nord-Cluj Napoca plecare la 17,01 și sosire la 23,20

VINERIN 1 IULIE

IR 1537 Timișoara Nord-Cluj Napoca plecare la 16,55 și sosire la 23,20

Durata călătoriei crește cu 6 minute

O majorare și mai mare a duratei călătoriei apare în cazul RE 9000.

JOI 30 IUNIE

Garnitura a plecat din Craiova la 3,27 și a sosit în București Nord la 6,45 (joi a avut întârziere 97 de minute).

VINERI 1 IULIE

Plecare din Craiova la 3,04, ajunge în București Nord tot la 6,45.

Durata călătoriei crește cu 23 de minute

De noile modificări ale duratei călătoriei nu scapă nici trenurile internaționale, cum ar fi București Nord-Giurgiu-Ruse și retur sau cele care trec granița de vest a țării, spre Ungaria și, mai apoi, Austria.

MAI LENT, DAR MAI SCUMP

Tot de la 1 iulie, biletele CFR Călători s-au scumpit, în medie, cu 20%. Compania și-a motivat decizia prin faptul că ultima majorare de tarife în transportul feroviar de călători a avut loc în 2013.

Sursa: Realitatea de Bucuresti