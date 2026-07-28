Advertising
Social· 2 min citire
Canicula se prelungește până aproape de finalul verii. ANM anunță temperaturi peste normal și ploi puține în următoarele patru săptămâni
Caniculă România
Publicat28 iul. 2026, 08:47
SursăRealitatea.net
Vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării până aproape de finalul lunii august. Potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie pentru următoarele patru săptămâni, cele mai ridicate abateri termice sunt așteptate în vest și nord-vest, în timp ce ploile vor fi puține în mai multe regiuni.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:31Nicolae Voiculeț revine pe scenă de Ziua Imnului Național: „Primul sunet va fi o rugăciune pentru România”
- 08:47Atenție la regulile de circulație în Bulgaria. Amenzile rutiere te urmăresc până în România
- 19:23Carburanții, mai scumpi în România decât în statele vecine. Unde se găsesc cele mai mici prețuri din UE
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News