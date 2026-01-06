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Bolojan vrea să‑i amăgească pe pensionarii cei mai săraci, după ce a blocat indexarea

Bolojan vrea să‑i amăgească pe pensionarii cei mai săraci, după ce a blocat indexarea

Bolojan vrea să‑i amăgească pe pensionarii cei mai săraci, după ce a blocat indexarea

Realitatea de Ialomita
Scris de Realitatea de Ialomita Publicat: 6 ian. 2026, 10:00

Ce spune Legea Pensiilor?

Peste două milioane de pensionari cu venituri mici ar putea primi ajutoare în acest an după ce Guvernul a decis ca nici anul acesta să nu indexeze pensiile în funcție de rata inflației.

Potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, ajutorul de 800 de lei ar putea fi acordat și în acest an, însă la Ministerul Muncii se fac calcule și pentru alte valori.

Problema este că aceste sume se acordă o singură dată sau, cel mult, în două tranșe, în timp ce indexarea pensiilor în funcție de rata inflației s‑ar fi plătit lunar și tuturor beneficiarilor, nu doar celor cu venituri foarte mici.

CE SPUNE LEGEA PENSIILOR ȘI CÂT PIERD OAMENII FĂRĂ INDEXARE

Valoarea punctului de referință se indexează în fiecare an cu rata anuală a inflației la care se adaugă 50% din creșterea reală a salariului mediu brut pe economie

VPR - 81 de lei
Pensia minimă - 1.281 de lei
Pensia medie - 2.773 de lei
Rata inflației - 9,8%

SURSA: Realitatea PLUS

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