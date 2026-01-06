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Bolojan vrea să‑i amăgească pe pensionarii cei mai săraci, după ce a blocat indexarea
Bolojan vrea să‑i amăgească pe pensionarii cei mai săraci, după ce a blocat indexarea
Ce spune Legea Pensiilor?
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