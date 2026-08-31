Advertising
Social· 2 min citire
Bilanț dramatic după viiturile din Nepal și China: cel puțin 919 morți și aproape 4.800 de dispăruți, printre aceștia și turiști
Inundații în Nepal
Publicat31 aug. 2026, 09:44
SursăRealitatea.net
Inundațiile violente care au afectat, miercuri, regiunea de frontieră dintre Nepal și China au provocat cel puțin 919 decese, potrivit celui mai recent bilanț provizoriu comunicat luni, 31 august, de autoritățile celor două state.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:27Alertă în Strâmtoarea Ormuz. Iranul anunță că un petrolier a lovit două mine și a luat foc
- 10:26Ziua Limbii Române, sărbătorită simultan în România, Republica Moldova și Ucraina, pentru prima dată. Nicușor Dan: „Suntem uniți de acest liant valoros”
- 09:39Ultima zi de vară aduce caniculă în vestul țării, urmată de furtuni cu grindină
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News