Ședință crucială la PSD, înainte de reluarea negocierilor pentru formarea unui guvern cu puteri depline

Publicat 31 aug. 2026, 07:38 Sursă Realitate Plus

Încep discuțiile cruciale pentru formarea viitorului Guvern! PSD se reunește în ședință de la ora 11, iar surse politice citate de Realitatea Plus spun că viitorul Executiv va fi format în jurul social-democraților, dar cu un premier independent. Aceleași surse spun că marți liderii partidelor ar putea fi convocați de președintele, iar la finalul săptămânii Nicușor Dan va desemna premierul.

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