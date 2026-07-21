ANM a emis noi avertizări de vreme severă. Cod portocaliu de ploi torențiale în mai multe județe - HARTA

Publicat 21 iul. 2026, 10:27 Sursă Realitatea.net

ANM a emis noi avertizări de vreme severă pentru mai multe regiuni din țară. Sunt anunțate ploi torențiale, vijelii, grindină și cantități mari de apă, iar în unele județe va fi Cod portocaliu.

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