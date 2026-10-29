Alertă MAE pentru românii care călătoresc în Turcia. Protestele transportatorilor provoacă întârzieri la granița cu Bulgaria

Publicat 29 oct. 2026, 07:29 Sursă realitatea.net

MAE avertizează transportatorii români după protestele din Turcia. Traficul este îngreunat la două puncte de frontieră cu Bulgaria. Vezi recomandările.

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