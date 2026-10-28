Un reactor de la Cernavodă ar putea fi repornit în noiembrie. Data estimată de ministrul Energiei
Cernavodă
Unul dintre cele două reactoare ale Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă ar putea fi repornit în jurul datei de 15 noiembrie, dacă prognozele privind debitul Dunării se mențin.
Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, estimează că aproximativ două săptămâni ar fi un termen realist pentru reluarea producției, însă avertizează că data poate fi modificată în funcție de evoluția condițiilor hidrologice.
Ambele reactoare sunt oprite din această vară, după ce debitul scăzut al Dunării a afectat condițiile necesare funcționării în siguranță a centralei.
Ministrul Energiei estimează repornirea în jurul datei de 15 noiembrie
Dumitru Chisăliță a declarat că debitul Dunării a crescut semnificativ în ultimele două săptămâni, ceea ce permite autorităților să ia în calcul reluarea activității unuia dintre reactoare.
„Cel mai probabil, probabil că putem să discutăm de două săptămâni ca fiind un termen realist, bazându-ne pe prognozele care există în momentul de față”, a explicat ministrul, într-un interviu pentru emisiunea „În fața ta”, de la Digi24.
Potrivit estimării sale, dacă tendințele actuale se mențin, un reactor ar putea reveni în funcțiune în jurul datei de 15 noiembrie.
Oficialul a atras însă atenția că termenul nu este unul definitiv.
„Orice modificare a acestor prognoze poate să însemne o decalare a timpului”, a precizat Chisăliță, explicând că repornirea ar putea avea loc mai devreme sau ar putea fi amânată, în funcție de evoluția debitului fluviului.
De ce au fost oprite reactoarele de la Cernavodă
Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă a rămas complet oprită după oprirea controlată a celor două unități. Reactorul 1 a fost oprit pe 28 iulie, iar Reactorul 2, pe 13 august.
Decizia a fost determinată de debitul foarte scăzut al Dunării, care furnizează apa necesară sistemelor de răcire ale centralei. În aceste condiții, reluarea activității depinde de evoluția situației hidrologice și de îndeplinirea tuturor cerințelor de siguranță.
Chiar dacă nivelul apei a început să crească, repornirea nu poate fi făcută exclusiv pe baza unei estimări calendaristice. Specialiștii trebuie să confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare pentru funcționarea în siguranță a instalațiilor.
Ce înseamnă oprirea centralei pentru sistemul energetic
Centrala de la Cernavodă asigura aproximativ 20% din producția de energie electrică a României. Oprirea ambelor reactoare a însemnat pierderea temporară a unei surse importante de electricitate, iar necesarul sistemului energetic trebuie acoperit prin celelalte capacități de producție disponibile și, atunci când este nevoie, prin importuri.
Revenirea unui singur reactor ar contribui la creșterea producției interne și ar reduce o parte din presiunea asupra sistemului energetic.
Totuși, repornirea nu garantează automat scăderea facturilor sau a prețurilor de pe piața energiei. Acestea depind și de cerere, de producția celorlalte surse, de importuri și de evoluția prețurilor pe piețele regionale și europene.
Prognozele pentru Dunăre rămân decisive
Calendarul repornirii depinde în continuare de evoluția debitului Dunării. Estimarea de la jumătatea lunii noiembrie este valabilă doar dacă prognozele actuale se confirmă.
Autoritățile și specialiștii trebuie să se asigure că reluarea funcționării se poate face în condiții de siguranță. Până la confirmarea oficială a repornirii, data de 15 noiembrie rămâne o estimare, nu un termen garantat.
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