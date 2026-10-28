Cât de mult au crescut prețurile la apartamente în ultimele luni

Publicat 28 oct. 2026, 12:18 Actualizat 28 oct. 2026, 12:19 Sursă Galați Press

Media națională a prețurilor solicitate pentru apartamente a atins aproximativ 2.019 euro pe metru pătrat util în septembrie 2026. Cluj-Napoca rămâne cel mai scump centru urban, depășind 3.300 euro/mp, în timp ce Oradea și Timișoara se mențin sub pragul de 2.000 euro.

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