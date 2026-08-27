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Radu Miruță: PSD a blocat legea salarizării și ar trebui să țină capul în pământ

Radu Miruță

Radu Miruță

Scris deDaniel Onescu
Publicat27 aug. 2026, 08:41
Actualizat27 aug. 2026, 08:44

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță (USR), îi critică pe social-democrați pentru eșecul în cazul legii salarizării, afirmând că ''PSD ar trebui să țină capul în pământ o vreme''.

''Pierderea de astăzi a României nu sunt cele 770 de milioane de euro, pentru că nu avem nici azi legea salarizării unitare, ci incapacitatea noastră de a genera o astfel de lege care să corecteze nedreptățile din sistemul de stat'', a scris el pe Facebook.

Potrivit acestuia, legea salarizării trebuia făcută din 2023.

''Să fie limpede: legea trebuia făcută din 2023 și judecați dumneavoastră cine au fost miniștrii Muncii care aveau această sarcină. PSD ar trebui să țină capul în pământ o vreme. A trântit fără niciun plan un Guvern, a blocat reforme, a avut miniștri care nu s-au atins de legea salarizării, a votat incompatibilitatea aleșilor locali și după, în 24 de ore, a avut grijă să-i scape, a făcut o lege să își scoată din joc un adversar politic și ne-a arătat clar că nu poate să facă nimic bine pentru cetățeni, doar interesul de partid e important.

Europa aia despre care unii spun că e rea ne-a pus la dispoziție 30 de miliarde să ne facem curat în propria casă. Fiecare euro neluat este dovada clară că nouă nu ne place curățenia în casă'', a arătat Miruță.

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