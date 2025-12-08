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Politica· 1 min citire
Zi de foc pentru Călin Georgescu! Liderul suveraniștilor, chemat de urgență la tribunal și la poliție în aceeași zi
Zi de foc pentru Călin Georgescu! Liderul suveraniștilor, chemat de urgență la tribunal și la poliție în aceeași zi
Problemele se țin lanț de Călin Georgescu, care a fost citat să se prezinte marți în fața magistraților de la Judecătoria Sectorului 1.
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