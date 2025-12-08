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Zi de foc pentru Călin Georgescu! Liderul suveraniștilor, chemat de urgență la tribunal și la poliție în aceeași zi

Zi de foc pentru Călin Georgescu! Liderul suveraniștilor, chemat de urgență la tribunal și la poliție în aceeași zi

Zi de foc pentru Călin Georgescu! Liderul suveraniștilor, chemat de urgență la tribunal și la poliție în aceeași zi

Realitatea de Ialomita
Scris de Realitatea de Ialomita Publicat: 8 dec. 2025, 20:24

Problemele se țin lanț de Călin Georgescu, care a fost citat să se prezinte marți în fața magistraților de la Judecătoria Sectorului 1.

Problemele se țin lanț de Călin Georgescu, care a fost citat să se prezinte marți în fața magistraților de la Judecătoria Sectorului 1. Liderul suveraniștilor a primit citația personal, chiar luni, documentul fiindu-i înmânat de polițiști. Această nouă convocare vine într-un moment tensionat, susținătorii săi considerând că este vorba despre o strategie de presiune din partea autorităților, numind acțiunea o lovitură a „sistemului”.

Programul lui Georgescu va fi unul încărcat și complicat, deoarece tot marți trebuie să ajungă și la Secția de Poliție din Buftea. Acolo este obligat să semneze controlul judiciar, o măsură preventivă dispusă împotriva sa încă de la începutul anului. Miza zilei de marți este însă mult mai mare decât simpla prezență fizică. Judecătorii urmează să ia o decizie crucială în primul dosar instrumentat de Parchetul General, stabilind dacă rechizitoriul este corect întocmit sau dacă dosarul va fi întors pe masa procurorilor pentru refacere.

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