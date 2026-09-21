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Un nou mesaj RO-Alert a fost emis în Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina

Alertă în Tulcea

Alertă în Tulcea

Scris deStoica Marian
Publicat21 sept. 2026, 07:40
Sursărealitatea.net

Un nou mesaj Ro-Alert a fost emis în această dimineaţă la ora 5 şi 31 de minute pentru polpulaţia din nordul judeţului Tulcea.

Un nou mesaj Ro-Alert a fost emis în această dimineaţă la ora 5 şi 31 de minute pentru polpulaţia din nordul judeţului Tulcea.

Oamenii au fost avertizaţi că este "posibilă o incursiune de drone" şi au fost îndemnaţi să-şi păstreze calmul şi să se protejeze în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. Aproape o oră mai târziu alerta - emisă pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina - a încetat.

Ieri, trei fragmente de dronă fără încărcătură explozivă au fost recuperate din Marea Neagră din trei zone diferite. Este vorba despre resturi care pluteau în derivă în Zona Exclusiv Economică a României şi care au fost semnalate de nave comerciale.

O echipă de scafandri de luptă din cadrul Forţelor Navale Române s-a deplasat, la bordul unei ambarcaţiuni aparţinând Ministerului de Interne, către zonele indicate, pentru identificarea şi evaluarea obiectelor.

S-a constatat că fragmentele de dronă nu aveau încărcătură explozivă şi ca urmare nu au fost emise avertizări de navigaţie, precizează MApN.

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