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Siegfried Mureșan, propus de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Ce a anunțat președintele

Siegfried Muresan

Siegfried Muresan

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 sept. 2026, 17:50

Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după consultările de joi cu partidele și formațiunile parlamentare de la Palatul Cotroceni.

Președintele a anunțat că europarlamentarul PNL a fost persoana care a primit cele mai multe voturi din partea formațiunilor consultate. „Am ales să propun pentru funcția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi: Siegfried Mureșan”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că, în acest moment, nu există o majoritate parlamentară conturată, iar desemnarea vine după o zi de consultări cu partidele. Siegfried Mureșan a acceptat ulterior propunerea făcută de președinte.

Potrivit informațiilor publicate după anunțul de la Cotroceni, acesta a transmis că acceptă nominalizarea pentru funcția de premier. Mureșan va trebui să formeze noul Guvern și să obțină votul de încredere al Parlamentului.

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