Sorin Grindeanu: Se fac primii pași pentru un nou Guvern

Potrivit lui Sorin Grindeanu, perioada următoare este importantă în contextul apropiatelor discuții oficiale dintre statul român și agențiile internaționale de rating.
Președintele Partidului Social Democrat susține că negocierile pentru formarea unui nou guvern au intrat într-o etapă importantă, după ce liderii unei părți dintre formațiunile politice au convenit asupra principiilor generale ale unui viitor acord politic. În același timp, Sorin Grindeanu lansează critici dure la adresa Uninii Salvați România, formațiune pe care o acuză că blochează soluționarea crizei politice.
Într-o postare publicată joi seară, liderul PSD anunță că au fost convenite principiile care vor sta la baza unui viitor acord politic.
„Se fac primii paşi pentru un nou Guvern. Astăzi, am convenit cu o parte dintre liderii politici principiile generale ale unui viitor Acord politic - legate de țintele macroeconomice, PNRR, OCDE și SAFE”, a scris el.
Potrivit lui Sorin Grindeanu perioada următoare este importantă în contextul apropiatelor discuții oficiale dintre statul român și agențiile internaționale de rating.
„Zilele sunt importante deoarece ne apropiem cu paşi rapizi de startul discuțiilor oficiale ale statului român cu agențiile de rating”, a precizat liderul social-democrat.
În mesajul său, acesta critică formațiunile care, în opinia sa, împiedică formarea unui guvern cu puteri depline.
„Nu pot însă să nu remarc exhibiționismul moral al unora. Prin contorsiuni politice permanente, răzgândiri și inventarea unor felurite motive pentru ca România să nu aibă un guvern funcțional se dovedeşte - dacă mai era nevoie - că unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din brațe funcțiile şi privilegiile”, afirmă președintele PSD.
Sorin Grindeanu consideră că această atitudine conduce la prelungirea crizei politice.
„Blochează toată țara de <<dragul românilor>> şi se <<sacrifică>> zilnic rămânând pe poziții. Mai exact, s-a ajuns la deblocarea crizei prin blocaj. Acesta este noul paradox politic pe care îl pune astăzi pe masă USR”, a notat acesta.
În final, liderul PSD transmite că, dacă USR nu va susține un guvern condus de un premier social-democrat, majoritatea poate fi constituită și fără voturile acestui partid.
„Ce refuză să vadă cei de la USR este că dacă nu vor să fie parte a soluției, să voteze un guvern cu puteri depline cu prim-ministru PSD, atunci - cu siguranță - se poate și fără ei!”, a conchis Sorin Grindeanu.
Reunit miercuri, Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat l-a desemnat pe liderul Sorin Grindeanu pentru postul de premier în varianta unui guvern minoritar PSD.