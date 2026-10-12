PSD pune două condiții pentru intrarea la guvernare cu Luca Niculescu. Anunțul lui Claudiu Manda

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 oct. 2026, 16:07

PSD este dispus să participe la viitorul Guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu, însă cere îndeplinirea a două condiții înainte de a-și acorda sprijinul politic.

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