PSD pune două condiții pentru intrarea la guvernare cu Luca Niculescu. Anunțul lui Claudiu Manda

PSD este dispus să participe la viitorul Guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu, însă cere îndeplinirea a două condiții înainte de a-și acorda sprijinul politic.
Secretarul general al partidului, Claudiu Manda, a transmis luni, 12 octombrie 2026, că social-democrații vor un program economic diferit și măsuri care să corecteze efectele deciziilor adoptate anterior asupra veniturilor populației.
Ce condiții impune PSD pentru a intra la guvernare
Claudiu Manda a precizat că PSD nu exclude participarea la guvernare alături de Luca Niculescu, dar așteaptă angajamente clare privind direcția economică a viitorului Executiv.
Social-democrații solicită schimbarea politicilor economice și revizuirea măsurilor despre care susțin că au afectat veniturile românilor. Partidul vrea ca noul program de guvernare să includă soluții concrete pentru populație și pentru economie.
O altă cerință vizează existența unei majorități parlamentare asumate și transparente, care să susțină activitatea viitorului Guvern.
Claudiu Manda avertizează asupra alegerilor anticipate
Secretarul general al PSD a atras atenția că prelungirea crizei politice poate îngreuna adoptarea deciziilor economice și administrative de care România are nevoie.
Manda a precizat că alegerile anticipate nu reprezintă scenariul preferat de social-democrați, însă partidul trebuie să ia în calcul și această posibilitate dacă negocierile pentru formarea unei majorități eșuează.
În acest context, PSD susține că soluția trebuie identificată prin discuții politice și prin asumarea unor obiective comune de către partidele care ar urma să sprijine noul Executiv.
PSD așteaptă programul premierului desemnat
Susținerea social-democraților pentru Guvernul condus de Luca Niculescu depinde de conținutul programului de guvernare și de angajamentele partidelor care ar urma să formeze majoritatea parlamentară.
Conducerea PSD a transmis că nu dorește să acorde un sprijin necondiționat unui nou cabinet și că va analiza propunerile înainte de a lua o decizie finală.
Negocierile se desfășoară într-un context politic tensionat, în care formarea unui Guvern cu puteri depline depinde de obținerea sprijinului parlamentar necesar pentru învestire.