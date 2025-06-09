NICUȘOR DAN SE ÎNTÂLNEȘTE CU LIDERII PARTIDELOR PRO-OCCIDENTALE PENTRU FORMAREA NOULUI GUVERN

Președintele României, Nicușor Dan, are programată astăzi o nouă rundă de negocieri la Palatul Cotroceni cu reprezentanții partidelor pro-occidentale. Întâlnirea vizează conturarea unei prime forme de acord politic asupra programului de guvernare și a pachetului de măsuri fiscale necesare redresării economice.

Șeful statului a declarat că, în termen de aproximativ zece zile, România ar putea avea un nou guvern și un prim-ministru desemnat. El a subliniat că discuțiile de azi vor acoperi integral programul de guvernare, inclusiv soluțiile pentru reducerea deficitului bugetar.

Nicușor Dan s-a declarat optimist privind asumarea guvernării de către toate partidele implicate în negocieri – PSD, PNL, USR și UDMR – în ciuda faptului că urmează măsuri economice dificile. Potrivit președintelui, toate aceste formațiuni și-au exprimat disponibilitatea de a intra în viitorul Executiv.

În privința premierului, Dan a respins ideea unui tehnocrat, susținând că viitorul prim-ministru trebuie să își asume politic reformele fiscale care urmează să fie adoptate. PSD a propus această variantă, însă șeful statului consideră că soluția nu este viabilă în actualul context economic.

Pe fondul discuțiilor, au apărut în spațiul public mai multe scenarii fiscale analizate de experții partidelor: fie eliminarea cotelor reduse de TVA, cu excepția unor domenii esențiale (alimente, medicamente, lemn, cărți), fie o majorare generală a TVA de la 19% la 21%.

De asemenea, în negocieri se discută despre înghețarea unor investiții, tăierea sporurilor bugetarilor și reducerea aparatului administrativ cu 20%. Toate aceste măsuri urmează să fie analizate politic în perioada imediat următoare.

În ciuda acestor opțiuni, președintele României și-a exprimat anterior speranța că TVA nu va crește, în timp ce lideri politici precum Dominic Fritz (USR) și Sorin Grindeanu (PSD) au avansat alternative, de la taxarea inversă până la impozitul progresiv. De cealaltă parte, reprezentanții mediului de afaceri solicită păstrarea cotei unice și reducerea cheltuielilor statului.

