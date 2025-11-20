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Nicușor Dan nu se desparte de rucsăcelul lui nici când stă la masă cu liderii lumii. Își pune bodyguarzii să îl care când protocolul nu-l lasă să-l țină în spate

Nicușor Dan nu se desparte de rucsăcelul lui nici când stă la masă cu liderii lumii. Își pune bodyguarzii să îl care când protocolul nu-l lasă să-l țină în spate

Nicușor Dan nu se desparte de rucsăcelul lui nici când stă la masă cu liderii lumii. Își pune bodyguarzii să îl care când protocolul nu-l lasă să-l țină în spate

Realitatea de Ialomita
Scris de Realitatea de Ialomita Publicat: 20 nov. 2025, 21:36

Președintele Nicușor Dan are o serie de obiceiuri la care nu renunță nici în ruptul capului, chiar și atunci când se află față în față cu cei mai importanți oameni din Europa.

Președintele Nicușor Dan are o serie de obiceiuri la care nu renunță nici în ruptul capului, chiar și atunci când se află față în față cu cei mai importanți oameni din Europa. Dacă până nu demult, șeful statului putea fi văzut mereu cu nelipsitul său carnețel în mână unde își nota ideile, mai nou, președintele a trecut la un alt nivel și cară în spate, peste tot pe unde merge, un ghiozdănel.

Se pare că Nicușor Dan a găsit o nouă rețetă pentru a rezista în politica mare de la Bruxelles și nu este vorba despre planuri complicate, ci despre acest accesoriu simpatic. Edilul ajuns președinte nu se mai dezlipește de mica lui geantă, pe care o poartă cu sfințenie, stârnind zâmbete și curiozitate. În mijlocul liderilor europeni îmbrăcați la patru ace, Nicușor Dan și-a făcut apariția cu ghiozdănelul în spate, arătând exact ca un elev silitor și cuminte în prima zi de școală.

Președintele ține atât de mult la rucsacul său încât, atunci când regulile stricte de protocol nu îi permit să îl poarte pe umeri, bodyguarzii devin responsabili de el și îl cară cu mare grijă, ca pe un obiect de preț al statului. Mai mult, atunci când se așază la masa negocierilor, ghiozdănelul nu este lăsat la garderobă, ci își găsește un loc de cinste chiar lângă birou, ca și cum ar fi parte din echipa oficială.

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