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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan nu se desparte de rucsăcelul lui nici când stă la masă cu liderii lumii. Își pune bodyguarzii să îl care când protocolul nu-l lasă să-l țină în spate
Nicușor Dan nu se desparte de rucsăcelul lui nici când stă la masă cu liderii lumii. Își pune bodyguarzii să îl care când protocolul nu-l lasă să-l țină în spate
Președintele Nicușor Dan are o serie de obiceiuri la care nu renunță nici în ruptul capului, chiar și atunci când se află față în față cu cei mai importanți oameni din Europa.
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