Mihai Negoescu (deputat AUR): „USR trebuie să aplice propriile standarde și în cazul Prefectului de Timiș: fără penali în funcții publice!”

Publicat 12 iun. 2026, 17:04 Actualizat 1 iul. 2026, 12:49

Deputatul AUR Mihai Negoescu solicită retragerea din funcție a prefectului de Timiș, Elena Micicoci, după perchezițiile desfășurate de Parchetul European, acuzând USR de dublu standard în raport cu propriile cazuri controversate.

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