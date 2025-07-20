LIDER AUR: ”ROMÂNIA ARATĂ CA O COLONIE. INVENTEAZĂ LEGI CA SĂ IA APA!” VIDEO

Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, condamnă dur încercările disperate ale guvernului Bolojan de a taxa românii chiar și pe apă

Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, condamnă dur încercările disperate ale guvernului Bolojan de a taxa românii chiar și pe apă. Revolta țăranilor de la Lungulețu a umplut paharul cu furia românilor disprețuiți de către cei de la putere.

Mai mult, Marius Lulea susține că măsurile de austeritate impuse nu vor aduce economii mai mari pentru România. Nu în ultimul rând, liderul AUR a declarat că Nicușor Dan nu este capabil să ne reprezinte peste hotare.

„Orice voce se aude de la Guvern, din zona președintelui, consilierii lor, nu fac decât să mintă ca să încerce să îi convingă pe români că trebuie să muncească mai mult, să plătească taxe mai mari. Practic, România arată că o colonie în care cetățenii sunt mințiți, unde se inventează tot felul de legi, de autorizații, ați văzut, că să iei apă românească din Dâmbovița. Ne vor spune că trebuie să plătim și apa care vine de la Dumnezeu, de sus, din cer. Anul trecut, ne spuneau că vor face o economie, că lucrurile vor fi mai bine și că trebuie să acceptăm măsurile de austeritate. Cheltuielile au fost mai mari decât economia făcută și de fapt nu a fost nicio economie, toate sunt niște baliverne și minciuni. Să vină să rezolve problemele românilor, să birocratizeze și apoi să vină să le numere casele și nu invers. Sună că o amenințare la adresa românilor și eu aș fi vrut întâi să rezolve problemele cu birocrația statului. Președintele nu e capabil să ne reprezinte, este ca un copil mic, este infantil. Este inadmisibil ce se întâmplă”, a declarat Marius Lulea la REALITATEA.

Sursa: Realitatea din AUR