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Întâlnire la Cotroceni, în ciuda declarațiilor dure la adresa României. Premierul Moldovei, primit de Nicușor Dan după ce ar fi spus: „Mă bucură că la ei e mai rău”

Întâlnire la Cotroceni, în ciuda declarațiilor dure la adresa României. Premierul Moldovei, primit de Nicușor Dan după ce ar fi spus: „Mă bucură că la ei e mai rău”

Întâlnire la Cotroceni, în ciuda declarațiilor dure la adresa României. Premierul Moldovei, primit de Nicușor Dan după ce ar fi spus: „Mă bucură că la ei e mai rău”

Realitatea de Ialomita
Scris de Realitatea de Ialomita Publicat: 13 nov. 2025, 16:01

Președintele Nicușor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.

Președintele Nicușor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. Această vizită a stârnit însă multe discuții, din cauza unor vorbe spuse de oficialul de la Chișinău în urmă cu două săptămâni.

Pe 31 octombrie, în Parlamentul de la Chișinău, Alexandru Munteanu a făcut o declarație neașteptată. În timp ce vorbea despre situația pensiilor, premierul moldovean a spus:

„Am avut posibilitatea să vorbesc cu omologul meu din România. Situația la ei (în România) este cu mult mai rea decât în Republica Moldova. Și asta mă bucură.”

Acest scandal vine în contextul în care, potrivit presei, România vinde curent electric Moldovei la un preț foarte mic, de 40 de bani pe kilowatt. În același timp, românii ar plăti acasă de aproape patru ori mai mult.

Cu toate acestea, președintele Nicușor Dan a trecut peste aceste declarații și l-a primit pe premierul Munteanu. După întâlnire, președintele a publicat pe Facebook o fotografie în care zâmbește, alături de un mesaj despre întărirea relațiilor.

„România rămâne cel mai sincer și ferm susținător al Republicii Moldova, pe toate palierele, în special în ceea c e privește modernizarea statului, reformele și integrarea europeană”, a transmis Nicușor Dan.

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