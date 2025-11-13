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Politica· 1 min citire
Întâlnire la Cotroceni, în ciuda declarațiilor dure la adresa României. Premierul Moldovei, primit de Nicușor Dan după ce ar fi spus: „Mă bucură că la ei e mai rău”
Întâlnire la Cotroceni, în ciuda declarațiilor dure la adresa României. Premierul Moldovei, primit de Nicușor Dan după ce ar fi spus: „Mă bucură că la ei e mai rău”
Președintele Nicușor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.
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