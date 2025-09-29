GEORGE SIMION A REVENIT ÎN MIJLOCUL OAMENILOR DIN BROȘTENI. LIDERUL AUR VERIFICĂ STADIUL LUCRĂRILOR DIN SATUL DISTRUS DE INUNDAȚII
GEORGE SIMION A REVENIT ÎN MIJLOCUL OAMENILOR DIN BROȘTENI. LIDERUL AUR VERIFICĂ STADIUL LUCRĂRILOR DIN SATUL DISTRUS DE INUNDAȚII
Liderul AUR, George Simion, a revenit duminică în localitatea Broșteni, unde în urmă cu câteva luni viiturile au făcut prăpăd, lăsând zeci de familii fără case și terenuri distruse
Liderul AUR, George Simion, a revenit duminică în localitatea Broșteni, unde în urmă cu câteva luni viiturile au făcut prăpăd, lăsând zeci de familii fără case și terenuri distruse. Politicianul a mers direct în mijlocul comunității pentru a vedea cum decurg lucrările de refacere a infrastructurii și pentru a discuta cu oamenii care încă se confruntă cu urmările dezastrului.
George Simion, în control, la Broșteni
Autoritățile au anunțat că în zonă se lucrează la consolidarea malurilor, refacerea drumurilor afectate și la rețelele de apă și canalizare. Cu toate acestea, oamenii se plâng că ritmul este prea lent și că mulți trăiesc în continuare în condiții grele.
Locuitorii i-au arătat liderului AUR zonele în care casele încă stau în picioare cu greu, iar terenurile agricole sunt pline de aluviuni. „Am pierdut totul în câteva ore, iar acum ni se cere să așteptăm luni întregi pentru ajutor”, a spus unul dintre săteni.
George Simion a transmis că formațiunea sa va continua să monitorizeze situația și să pună presiune pe autorități pentru a urgenta lucrările.
Sursa: Realitatea din AUR
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