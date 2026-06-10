Dan Dungaciu: ”Varianta pentru România e un premier AUR sau alegeri anticipate. Un guvern tehnocrat nu e variantă, e o încropire”-VIDEO

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS, că varianta optimă pentru România este un premier AUR sau alegerile anticipate, subliniind faptul că un guvern tehnocrat este doar o încropeală care va ține doar câteva luni.

„Varianta pentru țara noastră ar fi un mandat pentru un premier AUR și construcția unei majorități în jurul programului de guvernare AUR sau alegerile anticipate. Acestea sunt soluțiile și teoretice, și constituționale”, a declarat Dan Dungaciu.

Prim-vicepreședintele AUR a subliniat că „suntem într-un regim în care parlamentul a fost suspendat sau cvasisuspendat și se încearcă, fără să strălucească, din punctul meu de vedere, soluții la o Românie care se află în cea mai mare criză”.

„Nu va fi nicio soluție pentru România pe termen scurt și pe termen mediu, chiar dacă se va încropi la limită, de spaima unora din Parlament, un soi de oaste de strânsură sau de guvern de strânsură, că este guvernul Tomac sau este guvernul Popescu sau Ionescu este cu totul altceva. Asta nu este o soluție pentru România. De fapt, în această criză profundă suntem”, a conchis liderul AUR.

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