Politica· 1 min citire

Anca Alexandrescu și realitatea.net, victimele unui fals grosolan. Un fake news lansat pe X anunță retragerea candidatei independente - FOTO

Anca Alexandrescu și realitatea.net, victimele unui fals grosolan. Un fake news lansat pe X anunță retragerea candidatei independente - FOTO

Anca Alexandrescu și realitatea.net, victimele unui fals grosolan. Un fake news lansat pe X anunță retragerea candidatei independente - FOTO

Realitatea de Ialomita
Scris de Realitatea de Ialomita Publicat: 5 dec. 2025, 20:27

Candidata independentă Anca Alexandrescu și realitatea.net sunt victimele unui fals grosolan, promovat pe rețeaua X.

Candidata independentă Anca Alexandrescu și realitatea.net sunt victimele unui fals grosolan, promovat pe rețeaua X. O imagine capturată de pe un site care a copiat identitatea grafică realitatea.net prezintă presupusul anunț că Anca Alexandrescu a decis să se retragă din cursa pentru primărie și chiar recomandă susținerea unui alt candidat.

Captura de ecran lansată pe rețelele de socializare arată un presupus BREAKING NEWS transmis de realitatea.net, în care Anca Alexandrescu anunță că a decis să se retragă din cursa pentru Primăria Generală și le recomandă susținătorilor săi să îl voteze pe „TUDOR” Băluță.

Falsul este evident din folosirea unui alt prenume pentru unul dintre candidații la Primăria Generală.

Anca Alexandrescu, Realitatea Plus și realitatea.net fac apel către autorități pentru a verifica sura acestor postări și să stabilească cine a clonat sau s-a folosit de imaginea candidatei și a site-ului într-o campanie murdară.

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