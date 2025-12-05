Advertising
Politica· 1 min citire
Anca Alexandrescu și realitatea.net, victimele unui fals grosolan. Un fake news lansat pe X anunță retragerea candidatei independente - FOTO
Anca Alexandrescu și realitatea.net, victimele unui fals grosolan. Un fake news lansat pe X anunță retragerea candidatei independente - FOTO
Candidata independentă Anca Alexandrescu și realitatea.net sunt victimele unui fals grosolan, promovat pe rețeaua X.
Citește și
- 13:17Mihai Enache (liderul deputaților AUR): „Nicușor Dan exclude opoziția de la consultări și încearcă să vândă drept reformă un Cod al urbanismului care birocratizează și mai mult România”
- 12:44CCR, decizie așteptată în disputa lui Ilie Bolojan cu Justiția pe salariile magistraților
- 12:34De ce ajutorul Ucrainei poate să rămână secretizat? Toni Neacșu: „Guvernul Bolojan e acoperit de lege!”
- 12:14Sorin Muncaciu (deputat AUR): „Greva din Sănătate este strigătul de disperare al celor care salvează vieți, după tăierile impuse de actualul Guvern”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News