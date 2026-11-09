Salariile demnitarilor ar putea crește din 2027. Deputații ar putea ajunge la 45.000 de lei brut

Publicat 9 nov. 2026, 14:33 Sursă realitatea.net

Salariile demnitarilor ar putea crește din 2027. Președintele ar putea încasa 32.800 de lei brut, premierul 30.750, iar deputații până la 45.000 de lei.

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