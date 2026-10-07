România, sub presiune înainte de iarnă: deficitul de electricitate pune presiune pe prețuri
Deficit de electricitate
România se confruntă cu o situație dificilă în sectorul energetic. Reactoarele de la Cernavodă rămân oprite, iar importurile și prețurile la electricitate pun presiune pe sistem.
România se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii în ceea ce privește capacitatea de a acoperi necesarul de energie electrică. Situația este complicată de debitele foarte scăzute ale Dunării, care mențin oprite cele două reactoare de la Cernavodă, dar și de producția redusă de energie hidro.
Autoritățile avertizează că următoarele luni ar putea aduce prețuri mai mari la energia electrică, într-un context energetic european deja tensionat.
Reactoarele de la Cernavodă rămân oprite
Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că România traversează o situație deosebit de dificilă din perspectiva capacității sistemului energetic de a acoperi consumul.
Cele două unități nucleare de la Cernavodă nu pot fi repornite, deocamdată, din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Potrivit estimărilor prezentate autorităților, repornirea nu este posibilă cel puțin până la 15 octombrie, în condițiile în care debitele fluviului sunt prognozate să rămână la valori foarte mici.
Menținerea reactoarelor în afara sistemului reduce semnificativ capacitatea de producție disponibilă într-un moment în care România trebuie să se pregătească pentru sezonul rece.
România, nevoită să apeleze mai mult la importuri de energie
Presiunea asupra sistemului energetic este amplificată de producția hidroenergetică redusă și de condițiile meteorologice nefavorabile pentru unele surse regenerabile.
Datele Transelectrica arată cât de important a devenit importul de electricitate pentru echilibrarea sistemului. Într-una dintre serile recente, România a importat aproape 3.400 MW, în timp ce producția internă era de aproximativ 2.900 MW. Importurile s-au apropiat astfel de limita de interconexiune de 4.000 MW.
Dependenta de importuri poate deveni problematică în perioadele în care cererea crește puternic, în special în sezonul rece.
Prețurile la electricitate ar putea crește în această iarnă
Oficialii avertizează că România trebuie să se pregătească pentru o perioadă în care energia electrică ar putea fi mai scumpă.
Pe lângă problemele interne de producție, evoluția pieței europene reprezintă un factor important. O eventuală prelungire a tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și menținerea închiderii strâmtorii Ormuz ar putea pune presiune suplimentară pe piețele europene de energie.
În aceste condiții, fiecare zi în care România este nevoită să importe cantități mari de electricitate poate contribui la creșterea costurilor.
Nu sunt anunțate, în prezent, limitări pentru marii consumatori
În ciuda situației dificile, autoritățile transmit că România nu se află, în acest moment, în situația de a impune limitări de consum pentru marii consumatori industriali, inclusiv în intervalele de vârf din timpul serii.
Guvernul a menținut însă mecanismele de siguranță pentru piața de energie electrică. În cazul agravării situației, Transelectrica poate aplica măsuri succesive pentru protejarea sistemului energetic național, inclusiv reducerea exporturilor și, în ultimă instanță, limitarea consumului în condițiile prevăzute de legislație.
O iarnă dificilă pentru sistemul energetic
Problemele actuale arată cât de vulnerabil poate deveni sistemul energetic atunci când mai multe surse de producție sunt afectate simultan.
Pentru România, perioada următoare va fi importantă atât pentru evoluția debitelor Dunării și reluarea producției nucleare de la Cernavodă, cât și pentru nivelul producției hidro, eoliene și solare.
În cazul în care producția internă nu va putea ține pasul cu cererea, importurile de energie electrică vor avea un rol tot mai important în echilibrarea sistemului, iar costurile acestora se pot reflecta în evoluția prețurilor de pe piață.
România are nevoie de capacități energetice suplimentare
Situația actuală readuce în atenție necesitatea unor investiții în noi capacități de producție, în stocarea energiei și în infrastructura de transport.
În 2026, România a adăugat deja capacități importante de energie regenerabilă și stocare, însă experții atrag atenția că sunt necesare în continuare soluții flexibile pentru asigurarea securității energetice.
Pentru consumatori, principala întrebare rămâne cât de mult se va reflecta această presiune asupra sistemului energetic în facturile la electricitate din iarna 2026-2027.
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