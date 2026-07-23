Economie· 2 min citire

Petrolul se scumpește puternic după noile atacuri din Orientul Mijlociu: Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz

Petrol

Petrol

Realitatea de Ialomita
Scris deRealitatea de Ialomita
Publicat23 iul. 2026, 09:25
SursăRealitatea.net

Prețurile petrolului au urcat joi la cel mai ridicat nivel din ultimele șase săptămâni, pe fondul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu. Atacurile asupra petrolierelor din Marea Roșie și noile lovituri lansate de Statele Unite asupra Iranului au stârnit temeri că livrările de țiței ar putea fi afectate.

Petrolul Brent s-a scumpit cu 2,3%, până la 96,27 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din 8 iunie. Petrolul american WTI a crescut cu 1,9%, până la 88,48 de dolari pe baril, după un avans de 3% în ședința precedentă.

Gărzile Revoluționare iraniene au anunțat că un petrolier a luat foc după o explozie produsă la sud de Strâmtoarea Ormuz. Nava ar fi încercat să urmeze un traseu pe care autoritățile iraniene îl consideră minat, iar alte două petroliere s-au întors din drum.

Iranul susține că Strâmtoarea Ormuz se află sub controlul său și că ruta este complet închisă atât timp cât continuă operațiunile americane în regiune. Autoritățile iraniene au avertizat că navele nu vor putea intra sau ieși fără o coordonare prealabilă.

Rebelii houthi amenință navele din Marea Roșie

Rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, au amenințat că vor ataca navele care transportă petrol din Arabia Saudită prin strâmtoarea Bab el-Mandeb. Aceștia au anunțat și instituirea unei blocade navale împotriva Arabiei Saudite.

Situația pune presiune asupra transportului de petrol atât în zona Golfului, cât și în Marea Roșie. Cele două rute sunt importante pentru aprovizionarea mondială cu energie, iar orice blocaj poate duce la noi scumpiri.

Temerile privind aprovizionarea împing prețurile în sus

Investitorii se tem că problemele apărute simultan în Strâmtoarea Ormuz și la Bab el-Mandeb ar putea reduce cantitatea de petrol care ajunge pe piețele internaționale. În aceste condiții, prețurile au crescut rapid și ar putea rămâne ridicate dacă tensiunile continuă. O eventuală întrerupere a transportului maritim în aceste zone ar putea afecta atât costurile energiei, cât și prețurile carburanților.

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