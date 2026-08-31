Economie· 1 min citire

Petrolul se scumpește cu peste 1% după escaladarea dintre SUA și Iran. Prețul a trecut de 89 de dolari

Preț petrol/Profimedia

Preț petrol/Profimedia

Realitatea de Ialomita
Scris deRealitatea de Ialomita
Publicat31 aug. 2026, 08:54
SursăRealitatea.Net

Prețul petrolului a crescut cu peste 1% după noua escaladare militară dintre Statele Unite și Iran. Cotația Brent a ajuns la 89,18 dolari pe baril, în timp ce investitorii sunt preocupați de riscul ca tensiunile din jurul strâmtorii Ormuz să afecteze transporturile de energie.

Creșterea prețurilor vine după ce Statele Unite au lovit o insulă iraniană din strâmtoarea Ormuz, iar Iranul a răspuns prin atacuri asupra unor baze americane din Iordania, relatează Al Jazeera.

Piețele urmăresc îndeaproape evoluția conflictului, în condițiile în care orice perturbare a transporturilor prin strâmtoarea Ormuz poate afecta fluxurile de petrol și gaze din regiune.

Petrolul Brent a crescut cu peste 1%

Contractele futures pentru petrolul Brent au avansat cu 1,08 dolari, respectiv 1,23%, până la 89,18 dolari pe baril, la ora 00:40 GMT.

Și petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a scumpit. Cotația WTI a crescut cu 92 de cenți, echivalentul unei majorări de 1,10%, până la 84,32 dolari pe baril.

Strâmtoarea Ormuz, în centrul preocupărilor piețelor

Evoluția prețurilor este urmărită în contextul în care conflictul din Orientul Mijlociu a intrat în cea de-a șasea lună, iar tensiunile din jurul strâmtorii Ormuz amplifică îngrijorările privind transportul petrolului și gazelor.

Strâmtoarea Ormuz este o rută esențială pentru transporturile de energie, iar o eventuală perturbare a traficului maritim ar putea avea efecte asupra piețelor petroliere internaționale.

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