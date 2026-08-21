Economie· 1 min citire

Marea amăgire din legea salarizării: cum a promis ministrul Muncii că nu va scădea niciun venit, deși noul proiect taie banii angajaților

Dragos Pîslaru

Dragos Pîslaru

Realitatea de Ialomita
Scris deRealitatea de Ialomita
Publicat21 aug. 2026, 10:07
SursăRealitatea PLUS

Deși ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, promitea în urmă cu două luni că noua lege a salarizării nu va duce la scăderea veniturilor angajaților din sectorul public, realitatea arată contrariul. Ceea ce era prezentat drept o reformă fără pierderi pentru angajați se transformă într-o perspectivă tot mai clară de diminuare a veniturilor angajaților din România, conform Realitatea PLUS.

„Niciun venit aflat în plată în sectorul public nu va scădea ca urmare a acestei legi. Este esențial: niciun angajat din sectorul public nu va pleca acasă cu mai puțini bani ca urmare a acestei reforme. Văd proteste din partea sindicatelor, reacții legate de scăderi și aș vrea să fie foarte clar: nu există niciun fel de scădere, niciun fel de reducere a venitului salarial aflat în plată. Este clar, după primele runde de consultări, că este un proiect care are lacune și trebuie să îl îmbunătățim”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Dragoș Pîslarulegea salarizarii

Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe