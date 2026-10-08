Facturi mai mari la curent și gaze. Noile contracte pot aduce scumpiri pentru români. La ce trebuie să fie atenți consumatorii
Facturi mai mari la curent și gaze
Facturile la energie pot crește odată cu noile contracte. Vezi ce se întâmplă cu prețul la curent și gaze și ce trebuie să verifice consumatorii.
Românii s-ar putea confrunta cu facturi mai mari la energie în perioada următoare, în special în cazul consumatorilor ale căror contracte de furnizare ajung la termen și trebuie reînnoite. Noile oferte de energie electrică sunt, în unele situații, mai scumpe decât cele disponibile în lunile precedente, iar evoluția prețurilor de pe piețele de energie pune presiune asupra costurilor suportate de consumatori.
Situația este urmărită cu atenție și pe piața gazelor naturale, mai ales în perspectiva sezonului rece. Pentru consumatori, diferența dintre prețul actual și cel dintr-un nou contract poate avea un impact important asupra valorii facturilor lunare.
Prețurile la energie electrică au început să crească
Piața energiei electrice traversează o perioadă caracterizată de prețuri mai ridicate, iar efectele încep să fie vizibile în ofertele furnizorilor pentru clienții casnici.
Noile contracte propuse consumatorilor pot avea prețuri semnificativ mai mari decât cele din contractele încheiate anterior. În anumite cazuri, ofertele ajung în zona de 1,5–1,6 lei/kWh, nivel care poate crește considerabil valoarea facturii lunare pentru gospodăriile cu un consum ridicat.
Creșterile nu îi afectează însă în același mod pe toți consumatorii. Impactul depinde de furnizor, de oferta aleasă, de consumul lunar și de condițiile prevăzute în contract.
Pentru un consumator casnic, chiar și o diferență aparent mică de preț pe kilowatt-oră poate deveni importantă atunci când este aplicată la întregul consum lunar.
De ce sunt importante noile contracte
Consumatorii care au semnat contracte pe perioadă determinată trebuie să verifice cu atenție data la care acestea expiră.
În momentul reînnoirii, furnizorul poate propune o nouă ofertă, cu alte condiții comerciale și cu un alt preț. De aceea, trecerea automată la o nouă ofertă fără compararea tarifelor disponibile pe piață poate însemna plata unei facturi mai mari.
Consumatorii au la dispoziție comparatorul de oferte pus la dispoziție de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), unde pot verifica variantele disponibile pentru zona și profilul lor de consum.
Factura finală nu înseamnă doar prețul energiei
Un aspect important este că prețul prezentat într-o ofertă trebuie analizat în contextul întregii facturi.
Valoarea finală achitată de consumator poate include mai multe componente: energia propriu-zisă, tarifele de transport și distribuție, taxele și contribuțiile aplicabile, precum și TVA.
Prin urmare, consumatorii nu ar trebui să compare exclusiv prețul energiei active, ci să verifice prețul final facturat, exprimat în lei/kWh, și toate condițiile contractuale.
ANRE pune la dispoziția consumatorilor și informații privind structura facturilor și ofertele existente pe piață.
Ce se întâmplă cu prețul gazelor naturale
În cazul gazelor naturale, situația este diferită față de cea a energiei electrice.
Autoritățile au anunțat mecanisme de protecție pentru consumatorii casnici, astfel încât evoluțiile de pe piață să nu se traducă automat printr-o creștere imediată a facturilor.
În octombrie 2026, secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi a declarat că, pentru consumatorii casnici, facturile la gaze nu ar urma să crească în această iarnă, în condițiile mecanismului existent și ale prețului reglementat pentru componenta relevantă. În schimb, pentru energia electrică sunt așteptate noi majorări.
Pe piața gazelor, tarifele de distribuție au cunoscut, de asemenea, modificări. ANRE a anunțat că, începând cu 1 iulie 2026, tariful mediu ponderat de distribuție a gazelor naturale a scăzut cu 7,1%, de la 58,47 lei/MWh la 54,32 lei/MWh. Efectul concret diferă însă în funcție de operatorul de distribuție și de zona în care se află consumatorul.
De ce contează contractul pe care îl are fiecare consumator
Una dintre cele mai importante diferențe între consumatori este data la care a fost semnat contractul.
Cei care beneficiază de o ofertă avantajoasă pot avea în continuare un preț mai mic decât cel propus în prezent de furnizori. În schimb, consumatorii ale căror contracte expiră pot primi oferte noi, care reflectă condițiile actuale ale pieței.
De aceea, perioada în care contractul se apropie de expirare este esențială.
Consumatorii ar trebui să urmărească notificările primite de la furnizor și să verifice din timp ce preț va fi aplicat după expirarea contractului actual.
Furnizorul trebuie să anunțe modificările
Consumatorii de gaze naturale au dreptul să fie informați în mod corespunzător atunci când furnizorul intenționează să modifice contractul sau să majoreze prețul.
Potrivit informațiilor publicate de ANRE, clientul trebuie să fie notificat transparent și în timp util cu privire la modificările contractuale și la dreptul de a denunța contractul dacă nu acceptă noile condiții.
Acest drept este important mai ales într-o perioadă în care diferențele dintre ofertele furnizorilor pot deveni semnificative.
Ce se poate întâmpla cu facturile în lunile următoare
Evoluția facturilor va depinde de mai mulți factori: prețurile de pe piețele angro, evoluția cererii, condițiile meteorologice, costurile de producție și transport, tarifele reglementate și ofertele comerciale ale furnizorilor.
În cazul energiei electrice, ofertele noi indică deja o presiune în creștere asupra prețurilor. În cazul gazelor naturale, mecanismele de protecție pentru consumatorii casnici pot limita impactul imediat asupra facturilor.
Prin urmare, nu toți românii vor plăti aceeași sumă și nici toate gospodăriile nu vor fi afectate în același mod.
Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News