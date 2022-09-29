Economie· 1 min citire

Compensarea prețului la carburanți va fi prelungită până la finalul anului. Miniștrii Energiei din Uniunea Europeană se reunesc la Bruxelles

Compensarea prețului la carburanți va fi prelungită până la finalul anului. Miniștrii Energiei din Uniunea Europeană se reunesc la Bruxelles

Compensarea prețului la carburanți va fi prelungită până la finalul anului. Miniștrii Energiei din Uniunea Europeană se reunesc la Bruxelles

Realitatea de Ialomita
Scris de Realitatea de Ialomita Publicat: 29 sept. 2022, 23:07

Comisia Europeană a propus reducerea consumului de energie electrică cu cel puțin 10% în timpul orelor de vârf de preț

Compensarea prețului la carburanți va fi prelungită până la finalul anului 2022, a transmis ministrul Energiei. Este de așteptat ca prețul motorinei și al benzinei să fie redus în continuare, la casă, cu 50 de bani pe litru, până la începutul lunii ianuarie.

Guvernul va prelungi compensarea prețului la carburanți până la sfârșitul anului.

Vineri miniștrii Energiei din Uniunea Europeană se reunesc la Bruxelles într- o întâlnire extraordinară.

Miniștrii vor discuta despre avarierea gazoductelor Nord Stream 1 și 2 și vor negocia răspunsurile la criza energetică propuse de Comisie: suprataxarea companiilor din energie, inclusiv a traderilor și a celor care prelucrează țiței și gaze.

Comisia Europeană a propus reducerea consumului de energie electrică cu cel puțin 10% în timpul orelor de vârf de preț.

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