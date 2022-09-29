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Economie· 1 min citire
Compensarea prețului la carburanți va fi prelungită până la finalul anului. Miniștrii Energiei din Uniunea Europeană se reunesc la Bruxelles
Compensarea prețului la carburanți va fi prelungită până la finalul anului. Miniștrii Energiei din Uniunea Europeană se reunesc la Bruxelles
Comisia Europeană a propus reducerea consumului de energie electrică cu cel puțin 10% în timpul orelor de vârf de preț
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