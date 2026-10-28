Călin Georgescu: Curtea de Apel București decide miercuri dacă rămâne în arest preventiv

Călin Georgescu află miercuri dacă rămâne în arest preventiv sau este plasat sub control judiciar, după ce Tribunalul București a considerat că motivele procurorilor pentru prelungirea măsurii nu sunt suficiente.
Curtea de Apel București va judeca miercuri, 29 octombrie, contestația depusă de procurorii DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București. Instanța superioară trebuie să se pronunțe și asupra respectării termenelor legale pentru durata arestului preventiv.
Tribunalul București a decis luni că argumentele invocate de parchet pentru prelungirea măsurii nu sunt suficiente. Deși Călin Georgescu a fost arestat pe 29 septembrie, calcularea perioadei de detenție include și cele 24 de ore în care a fost reținut inițial, aspect care impune clarificări legale din partea instanței.
Acuzațiile și dosarele în curs
Călin Georgescu este acuzat că ar fi coordonat o rețea implicată într-o înșelăciune la adresa unui om de afaceri din Buzău, prejudiciul fiind estimat la peste un milion de euro.
În plus, după arestare, acesta a fost vizat în alte două dosare. Într-unul dintre ele, este acuzat că ar fi cerut scanarea imobilului său din Mogoșoaia pentru verificarea existenței unor dispozitive de înregistrare. În celălalt dosar, se face referire la un gest atribuit fostului candidat la alegerile prezidențiale, efectuat în fața unei biserici din Buftea.