Dronă căzută la Galați / Ilie Bolojan: Condamn fără rezervă aceste acțiuni grave

Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a condamnat vineri dimineața incidentul petrecut la Galați, unde o dronă a căzut pe un bloc de locuințe , precizând că a fost în contact cu ministrul Apărării și au fost luate toate măsurile pentru protejarea populației.



'În cursul nopții trecute, o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, provocând un incendiu și rănirea ușoară a două persoane. Am fost în contact cu ministrul Apărării și au fost luate imediat toate măsurile pentru protejarea populației, iar, în plan diplomatic, au fost informați aliații și partenerii României. Această situație este inacceptabilă și reprezintă o nouă violare a spațiului aerian, generată de continuarea iresponsabilă și nejustificată a războiului dus de Rusia în Ucraina. Acest război continuă să afecteze securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic. Condamn fără rezervă aceste acțiuni grave și cer ferm Rusiei să pună imediat capăt acestora', a scris Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook .



Conform acestuia, 'întărirea securității naționale, pentru a asigura protecția cetățenilor, trebuie să rămână prioritatea absolută pentru autoritățile și forțele politice din România'.



'Acesta este obiectivul pe care l-am urmărit inclusiv prin programul SAFE al UE, însă este clar că toate eforturile și acțiunile noastre trebuie accelerate. Răspunsul apărării românești a fost limitat de nivelul dotării. Este încă o dovadă a importanței programului SAFE, prin care vom asigura o dotare completă antidronă a armatei române. Contractul va fi semnat în următoarele ore. În câteva luni va începe livrarea capabilităților antidronă. De aceea am depus atât de mult efort pentru a duce la bun sfârșit acest program, în pofida piedicilor iresponsabile, de toate felurile, puse de cei care ignoră, nu înțeleg sau nu sunt deranjați de pericolul pe care îl reprezintă Rusia. Trebuie să ne concentrăm eforturile pentru a ne proteja cetățenii de astfel de pericole și pentru a consolida apărarea țării noastre', a punctat premierul interimar. AGERPRES