Tragedie în Timiș! O femeie de 36 de ani a murit după ce mașina i-a fost spulberată de tren

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iul. 2026, 15:36

O femeie în vârstă de 36 de ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident produs la o trecere la nivel cu calea ferată din județul Timiș. Autoturismul pe care îl conducea a fost lovit de un tren, după ce aceasta ar fi încercat să traverseze șinele fără să se asigure corespunzător.

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