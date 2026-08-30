Prăpastia veniturilor în Bulgaria: 810.000 de bătrâni au sub 322 euro pe lună, iar câteva mii ajung la 1.700 de euro

Publicat 30 aug. 2026, 20:21 Sursă Realitatea.Net

Peste 810.000 de bătrâni din Bulgaria încasează venituri lunare la nivelul pensiei minime de 322,37 euro sau chiar mai mici, confirmă cele mai recente date publicate de Institutul Național de Asigurări Sociale. În timp ce marea masă a populației se confruntă cu venituri limitate, la polul opus se află puțin peste 9.000 de pensionari care primesc plafonul maxim permis de lege, de 1.738,40 euro.

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