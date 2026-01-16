Patru sancțiuni contravenționale au fost aplicate la protestele din Piaţa Victoriei
Patru sancțiuni contravenționale au fost aplicate la protestele din Piaţa Victoriei
Forțele de ordine au folosit pulverizatoarele de mână cu substanță iritantă
Câteva mii de persoane au protestat ieri față de noua lege privind combaterea extremismului despre care spun că îngrădește libertatea de exprimare.
Jandarmeria capitalei a anunțat că au fost aplicate patru sancțiuni contravenționale în valoare totală de 10.400 de lei și a fost întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală pentru ultraj în urma neregulilor constatate cu ocazia protestului de ieri din Piața Victoriei.
Potrivit sursei citate, forțele de ordine au folosit pulverizatoarele de mână cu substanță iritantă lacrimogenă pentru detensionarea unora dintre manifestanți, care au aruncat cu recipiente din plastic și bulgări de zăpadă în direcția forțelor de ordine, precum și cu două panouri metalice.
Amintim că în centrul capitalei, câteva mii de persoane au protestat ieri față de noua lege privind combaterea extremismului, așa numita lege Vexler, despre care spun că îngrădește libertatea de exprimare.
La manifestația organizată de Partidul Acțiunea Conservatoare s-au alăturat și susținători ai Alianței pentru Unirea Românilor, care au denunțat în Piața Victoriei măsurile de austeritate adoptate de guvern.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:05 - Răsturnare de situație: Partidul UNIT nu mai susține moțiunea împotriva Guvernului Ilie Bolojan, deși a semnat-o
- 09:49 - Numărătoarea inversă a început: doar o zi până la votul pe moțiunea pentru debarcarea lui Bolojan
- 09:36 - Vladimir Putin își întărește securitatea pe fondul temerilor de complot. Ce restricții au primit apropiații liderului de la Kremlin
Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News