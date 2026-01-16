Patru sancțiuni contravenționale au fost aplicate la protestele din Piaţa Victoriei

Forțele de ordine au folosit pulverizatoarele de mână cu substanță iritantă

Câteva mii de persoane au protestat ieri față de noua lege privind combaterea extremismului despre care spun că îngrădește libertatea de exprimare.

Jandarmeria capitalei a anunțat că au fost aplicate patru sancțiuni contravenționale în valoare totală de 10.400 de lei și a fost întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală pentru ultraj în urma neregulilor constatate cu ocazia protestului de ieri din Piața Victoriei.

Potrivit sursei citate, forțele de ordine au folosit pulverizatoarele de mână cu substanță iritantă lacrimogenă pentru detensionarea unora dintre manifestanți, care au aruncat cu recipiente din plastic și bulgări de zăpadă în direcția forțelor de ordine, precum și cu două panouri metalice.

Amintim că în centrul capitalei, câteva mii de persoane au protestat ieri față de noua lege privind combaterea extremismului, așa numita lege Vexler, despre care spun că îngrădește libertatea de exprimare.

La manifestația organizată de Partidul Acțiunea Conservatoare s-au alăturat și susținători ai Alianței pentru Unirea Românilor, care au denunțat în Piața Victoriei măsurile de austeritate adoptate de guvern.