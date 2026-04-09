Mesaj de la Washington: Trump cere statelor NATO să acționeze rapid în criza din Golf
Donald Trump
Președintele american Donald Trump a cerut din nou sprijinul aliaților NATO în contextul escaladării conflictului cu Iranul, solicitând angajamente concrete pentru securizarea Strâmtoarea Ormuz în zilele următoare.
Potrivit unor diplomați europeni citați de Reuters, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis mai multor state membre că Washingtonul așteaptă măsuri clare și rapide pentru protejarea libertății de navigație în zona strategică din Golf.
Mesajul vine după întâlnirea avută miercuri la Washington între Donald Trump și Mark Rutte, într-un moment în care tensiunile din interiorul Alianței cresc pe fondul operațiunilor militare împotriva Iranului.
„Secretarul general este în contact cu aliații după discuțiile de la Washington. Este clar că SUA așteaptă angajamente și acțiuni concrete pentru a asigura libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz”, a declarat purtătoarea de cuvânt NATO, Allison Hart.
În spatele ușilor închise, însă, există nemulțumiri în rândul unor capitale europene. Un diplomat citat de Reuters a afirmat că aliații resimt frustrare, acuzând Washingtonul că nu a consultat partenerii NATO nici înainte, nici după declanșarea conflictului cu Iranul.
Deși NATO nu este implicată oficial în războiul împotriva Teheranului, mai multe state membre analizează contribuții pentru menținerea securității maritime în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.
În paralel, diplomații occidentali spun că orice implicare aliată ar putea deveni esențială în eventualitatea reluării negocierilor cu Iranul.
Citește și:
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News