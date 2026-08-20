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Actualitate· 1 min citire
Marian Godină și-a dat demisia din Poliție
Marian Godină
Publicat20 aug. 2026, 15:46
Sursărealitatea.net
Cel mai cunoscut polițist brașovean, Marian Godină, s-a retras din Poliția Română!
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