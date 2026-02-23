Lecția de condus care s-a terminat cu dosar penal: doi tineri, prinși băuți după două accidente

O tentativă de lecție de șofat s-a transformat într-un incident grav pentru un cuplu din Băicoi, județul Prahova. Cei doi tineri au ajuns în custodia poliției după ce, pe rând, au provocat mai multe evenimente rutiere, aflându-se sub influența alcoolului.

Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, i-a permis iubitei sale, cu patru ani mai tânără, să conducă autoturismul, deși aceasta nu deține permis. El a ocupat locul din dreapta, încercând să o îndrume, însă tânăra consumase alcool înainte de a urca la volan, potrivit anchetatorilor.

După doar câteva sute de metri parcurși, femeia a pierdut controlul mașinii și a lovit două autoturisme parcate. Temându-se de consecințe, cei doi au decis să facă schimb de locuri, iar bărbatul a preluat conducerea.

Nici acesta nu a reușit să ajungă prea departe. La mai puțin de un kilometru de locul primului accident, mașina a intrat într-un morman de zăpadă și a rămas blocată. Acolo au fost găsiți de polițiști.

Testele cu aparatul etilotest au arătat că ambii se aflau sub influența alcoolului. În cazul bărbatului, valoarea indicată a fost de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în cazul tinerei, 0,51 mg/l. Ulterior, acestora le-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea exactă a alcoolemiei. Cei doi au fost reținuți și sunt cercetați penal pentru faptele comise.