Incident aviatic în Capitală: un avion care zbura spre Egipt revine de urgență la sol

Sursă: realitatea.net

O aeronavă a companiei HiSky, care efectua duminică seară cursa București – Hurghada (Egipt), s-a confruntat cu o problemă tehnică după ce s-a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei.

Conform procedurilor standard de siguranță, comandantul aeronavei a decis revenirea la Aeroportul Internațional Henri Coandă.

În prezent, avionul survolează zona Capitalei pentru reducerea greutății și pregătirea unei aterizări în condiții optime. Manevra este estimată să dureze aproximativ o oră.

Comandatul a decis revenirea la sol Intervenție preventivă a ISU București-Ilfov

La bordul aeronavei se află 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului, potrivit informațiilor transmise de companie.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU BIF) a fost notificat imediat și a activat planul de intervenție preventivă la nivelul aeroportului.

La fața locului au fost mobilizate 10 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, echipaje de salvatori, patru echipaje SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță București-Ilfov.

Măsuri de siguranță aplicate conform protocolului

Reprezentanții ISU BIF subliniază că măsurile sunt exclusiv preventive, fiind aplicate conform protocolului de siguranță pentru a asigura un răspuns rapid în caz de urgență.

Autoritățile urmăresc în timp real evoluția situației. Siguranța pasagerilor și a echipajului rămâne prioritatea absolută.