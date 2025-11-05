INCENDIU DE PROPORȚII ÎN JUDEȚUL ARGEȘ. UN SERVICE AUTO A FOST MISTUIT DE FLĂCĂRI
Un incendiu de proporții a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, în județul Argeș. Șase echipaje de pompierii au intervenit la un service auto din localitatea Albota, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș.
La sosirea echipajelor de urgenţă, ardea generalizat o hală cu o suprafaţă de aproximativ 250 de metri pătraţi, flăcările violente prezentând risc de propagare la o construcţie învecinată. Pompierii au acţionat cu patru autospeciale de stingere, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime şi o autospecială CBRN, la faţa locului fiind trimisă şi o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat, potrivit realitatea.net.
„În urma evenimentului au mai ars o autoutilitară (care se afla în interiorul construcţiei) şi diferite scule şi unelte folosite în activitatea de service a vehiculelor. Totodată, a fost afectat şi un vehicul care se afla staţionat lângă un perete exterior al halei. Nu au fost înregistrate victime”, au transmis reprezentanţii ISU Argeş.
Potrivit lor, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un cablu electric defect sau neizolat corespunzător faţă de materialele combustibile.
