George Simion trage semnalul de alarmă: AUR nu susține un guvern minoritar și se aliniază moțiunii împotriva lui Bolojan

Sursă: realitatea.net

Liderul AUR, George Simion, a lansat un mesaj tranșant în plină criză guvernamentală, reiterând poziția formațiunii sale față de încercările de menținere la putere a Cabinetului Bolojan. Simion a declarat că singura soluție legitimă pentru deblocarea României este respectarea principiilor democratice fundamentale, refuzând categoric orice formulă de guvernare minoritară care ar ocoli votul cetățenilor.

Președintele AUR a subliniat că actualele jocuri de culise de la Palatul Victoria nu fac altceva decât să îndepărteze instituțiile statului de voința reală a electoratului.

„Pentru a mia oară: cheia este întoarcerea la democrație și la vot, nu guverne minoritare”, a punctat Simion, semnalând că partidul său nu va fi complice la nicio construcție politică „de laborator” care să ignore rezultatele urnelor.

„AUR rămâne cu poporul român” – Un semnal clar pentru moțiunea de cenzură

Poziționarea lui George Simion vine ca o confirmare a sprijinului pentru moțiunea de cenzură inițiată de Ninel Peia. Prin refuzul de a susține un executiv lipsit de o majoritate parlamentară solidă și transparentă, AUR își reafirmă rolul de opoziție totală.

Liderul suveranist a transmis un mesaj de solidaritate cu românii afectați de criza economică, afirmând că prioritatea sa nu este stabilitatea unor funcții guvernamentale, ci stabilitatea traiului zilnic al cetățenilor. „AUR rămâne cu poporul român!”, a declarat acesta, sugerând că formațiunea sa este pregătită să meargă până la capăt, inclusiv spre alegeri anticipate, dacă aceasta este singura cale de a restabili ordinea democratică.

Ultimatum pentru Palatul Victoria: „Guvernul Bolojan este minoritar”

Simion consideră că singura cale de a debloca România este trecerea moțiunii și, ulterior, formarea unei noi majorități care să răspundă nevoilor imediate ale populației.

În contextul în care matematica parlamentară indică deja peste 120 de voturi sigure alături de grupul lui Peia și independenți, decizia lui George Simion de a merge „până la capăt” pune o presiune uriașă pe ședința decisivă a PSD din 20 aprilie. Fără susținerea AUR și cu o moțiune care adună tot mai mulți adepți, Guvernul Bolojan se află, pentru prima dată, în fața unui risc real de demitere prin votul Parlamentului.