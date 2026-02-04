Experții internaționali avertizează: milioane de oameni dezvoltă relații emoționale cu chatboți AI
Eurodeputați cer Comisiei Europene să analizeze posibile restricții pentru serviciile de tip companion AI
Tot mai mulți oameni caută sprijin, conversație sau chiar afecțiune în relația cu un chatbot. Iar fenomenul a ajuns la un asemenea nivel încât oamenii de știință spun că politicienii nu îl mai pot ignora.
Un raport internațional privind siguranța inteligenței artificiale, realizat de zeci de experți și coordonat de profesorul Yoshua Bengio de la Universitatea din Montreal, arată că aplicațiile de tip companion AI au crescut rapid în popularitate. Platforme precum Replika și Character.ai au ajuns la zeci de milioane de utilizatori.
Un raport internațional arată că milioane de oameni dezvoltă legături emoționale cu chatboți AI
Motivațiile sunt diferite. Unii folosesc astfel de aplicații din curiozitate sau pentru divertisment. Alții caută sprijin emoțional și o formă de companie, mai ales în perioade de singurătate. În paralel, chiar și instrumente cu scop general, precum ChatGPT de la OpenAI, Gemini de la Google sau Claude de la Anthropic, pot deveni pentru unii utilizatori mai mult decât simple unelte digitale.
Problema este că efectele nu sunt pe deplin înțelese. Evaluarea arată că dovezile sunt mixte. Există utilizatori care spun că se simt ajutați, însă unele studii indică și riscuri. Printre ele, creșterea sentimentului de singurătate și reducerea interacțiunilor sociale reale, în cazul celor care folosesc frecvent astfel de servicii, conform Politico.com.
În Parlamentul European, tema a ajuns deja pe masă. Zeci de eurodeputați au cerut Comisiei Europene să analizeze posibilitatea restricționării serviciilor de tip companion în cadrul legislației privind inteligența artificială. Îngrijorările vizează în special impactul asupra copiilor și adolescenților.
