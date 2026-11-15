Coșmarul trăit de pasagerii navei de croazieră lovite de un petrolier, în SUA

Nava de croazieră American Heritage a fost lovită de un petrolier în portul New Orleans pe 13 noiembrie, iar 32 de persoane au fost transportate la spital. Primarul orașului a confirmat că nu s-au înregistrat decese.
Accidentul s-a produs vineri, 13 noiembrie, când petrolierul Atlantic Asphalt a izbit nava de croazieră American Heritage, care se afla acostată în portul New Orleans. Impactul a spart ferestrele sălii de mese și a determinat intrarea apei în interiorul vasului.
Tamara Carrasco, profesoară pensionară din Atlanta, se afla la masa de prânz în momentul impactului. Într-o declarație pentru Business Insider, ea a descris scena haotică: „Apa a început să intre ca pe Titanic”.
Carrasco a relatat că forța loviturii o trântit la pământ, în timp ce apa acoperea podeaua. Pentru a se salva, femeia a urcat pe o punte superioară și a coborât la mal pe o pasarelă, înainte ca nava să se încline periculos și să se scufunde parțial.
Alți pasageri nu au reușit să evacueze nava în siguranță. Câteva persoane au căzut în apele fluviului Mississippi, fiind salvate de echipele de intervenție și de echipajele ambarcațiunilor din zonă.
La momentul accidentului, la bord se aflau aproape 200 de pasageri și membri ai echipajului. Potrivit primarului orașului New Orleans, Helena Moreno, toate persoanele au fost identificate, iar dintre cei 32 transportați la spital, niciunul nu este în stare critică.
Printre cei care au cerut un control medical s-a numărat și Tamara Carrasco, alături de o prietenă, ambele având afecțiuni preexistente la spate și la gât. Odată ajunsă pe uscat, profesoara a descris starea de șoc a supraviețuitorilor, mulți dintre ei nevenindu-le să creadă cum o călătorie liniștită s-a transformat într-un astfel de incident.