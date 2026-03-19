Europa schimbă strategia: Franța, Germania și alte state, gata să intervină pentru securizarea Strâmtorii Ormuz

Mai multe state occidentale, alături de Japonia, au anunțat că sunt pregătite să se implice în eforturile menite să asigure reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz și să contribuie la stabilizarea piețelor energetice, în contextul tensiunilor din regiune.

Declarația comună a fost semnată de Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia, țări care condamnă ferm acțiunile recente ale Iranului din Golf.

„Condamnăm în termenii cei mai fermi atacurile recente ale Iranului asupra unor nave comerciale neînarmate, dar și asupra infrastructurii civile, inclusiv instalații petroliere și de gaze, precum și închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz. Ne exprimăm îngrijorarea profundă față de escaladarea conflictului”, se arată în document.

Semnatarii cer Iranului să înceteze imediat atacurile, inclusiv plasarea de mine, utilizarea dronelor și rachetelor, precum și orice acțiune care ar putea împiedica libera circulație a navelor comerciale. Totodată, aceștia solicită respectarea normelor internaționale privind libertatea navigației.

Statele implicate avertizează că perturbarea transportului maritim și a fluxurilor energetice globale reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității internaționale și cer un moratoriu urgent asupra atacurilor care vizează infrastructura civilă, în special sectorul petrolier și de gaze.